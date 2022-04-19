MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu" - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen Mu. Ütğm. Ömer Delibaş'ın şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 18 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Mu. Ütğm. Ömer Delibaş teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz - İHA)

MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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