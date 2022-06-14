Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe- Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök’ün şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe- Kilit operasyon bölgesinde açılan taciz atışı sonucu Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğu bildirildi. Açıklama şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ramazan GÖK şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title