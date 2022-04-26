Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı - Haberler

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Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

AA - Mümin Altaş - Güncel
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Son dakika haberi! Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde, bugün bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

AA / Mümin Altaş - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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