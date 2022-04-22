MSB: 'Pençe-Kilit operasyonunda Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök şehit oldu

MSB: "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel