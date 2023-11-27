MSB: PENÇE-KİLİT OPERASYON BÖLGESİNDE 2 ASKER ŞEHİT OLDU, 2 ASKER YARALANDI (2)

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız 26 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.