MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur" denildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel