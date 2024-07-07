MSB, Pençe-Kilit Harekatı'nda hedeflerin imha edildiğini duyurdu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden 'Kilit kapanıyor' notuyla görüntü paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabında, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin görüntü paylaşıldı. 'Kilit kapanıyor, kahraman topçumuz hedefleri tam isabetle imha ediyor' notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerine yönelik yapılan atışlar yer aldı. Bakanlık, son 4 günde 'Kilit kapanıyor' notuyla 4'üncü kez paylaşım yaptı.