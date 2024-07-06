MSB, Pençe-Kilit Harekatı'nda atış görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Harekatı'nda makineli silahla atış yapıldığı anları paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahasında makineli silahla atış yapılırken çekilen videoyu 'Kilit kapanıyor' notuyla paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, 'Kilit kapanıyor. Irak'ın kuzeyi Pençe-Kilit Harekat sahası' notu ile video paylaşıldı. Videoda, belirlenen hedeflere makineli silahla atış gerçekleştirildiği görüldü.