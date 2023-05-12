Üye Girişi
Haberi Paylaş
Msb: 'Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük Şehit Olmuştur'

Msb: "Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük Şehit Olmuştur"

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük’ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olduğunu bildirdi. MSB, tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Mayıs 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Muhammed Küçük şehit olmuştur. Bölücü terör örgütünce yapılan tacize derhal karşılık verilmiş ve ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Piyade Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title