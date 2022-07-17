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MSB: "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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MSB: 'Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda P. Tğm. Ömer Faruk Civelek'in şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "17 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Ömer Faruk Civelek şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saygılarımızla" denildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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