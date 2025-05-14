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Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ

Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ, 14 Mayıs 2025 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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