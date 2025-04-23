Msb: 'Pençe Kilit Bölgesinde, Terör Örgütü Mensuplarının Saldırısı Sonucu Bir Askerimiz Şehit Oldu'

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından dün yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan P.Uzm.Onb. Berat Mecit Day'ın bugün şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü mensupları tarafından dün yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan P.Uzm.Onb. Berat Mecit Day'ın bugün şehit olduğu bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Onb. Berat Mecit DAY, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan 2025 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."