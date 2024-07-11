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MSB: Pençe Kilit bölgesinde kilit kapanıyor

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MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından, Pençe Kilit Harekatı'nın alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Kilit kapanmaktadır.

MİLLİ Savuma Bakanlığı (MSB) tarafından, Pençe Kilit Harekatı'nın alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Kilit kapanmaktadır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarda son 1 haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasbettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, çok namlulu roketatar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirilmiştir" dedi.

'929 ŞAHIS HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Aktürk, hudutlardan son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 338 kişinin yakalandığını, bunlardan 3'ünün terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi. Aktürk, 929 kişinin hududu geçemeden engellendiğini, böylelikle, 1 Ocak'tan itibaren hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısının da 64 bin 362 olduğunu kaydetti. Aktürk, ayrıca, son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 38 kilogramdan fazla metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Aktürk, bedelli askerliğe ilişkin ise "Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci 6 ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" dedi.

'F-16 KONUSU ZİRVE KAPSAMINDA ELE ALINACAKTIR'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, ABD'de icra edilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yapacağı ikili görüşmelerde F-16 tedarik/modernizasyon sürecinin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "Bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

'DEZENFORMASYONA BAŞLADILAR'

Bakanlık kaynakları, Pençe Kilit Harekatı'nda gelinen son duruma ilişkin soruya ise "Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan terör örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler, bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır" cevabını verdi.

Bakanlık kaynakları, 'Türk-Amerikan Savunma Ortaklarını Güçlendirme Temalı Çalışma Grubu Toplantısı'nda konuşan Bakan Güler'in temaslarına ilişkin soruya ise "Türk savunma sanayinin son dönemde ulaştığı seviye tüm dünyanın olduğu gibi ABD ve NATO'nun da dikkatini çekmektedir. Bahse konu toplantıda Türk ve Amerikan Savunma Sanayi Kuruluşları arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve elde edilecek kazanımların NATO'nun güçlendirilmesine nasıl katkı sağlayacağı konuları ele alınmıştır" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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