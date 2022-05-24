MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu (6) - Haberler

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın tüm müdahalelere karşın şehit olduğunu duyurdu. Şehit Kapılay için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel