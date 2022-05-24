MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (5) - Haberler

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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (5)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (5)

TERÖRİSTLER MAĞARADA SIKIŞTIRILDIBakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi.

TERÖRİSTLER MAĞARADA SIKIŞTIRILDI

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışmanın ardından bölgedeki operasyonlara hız verildi. Yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdıkları öğrenildi. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.Öte yandan saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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