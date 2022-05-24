MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4) - Haberler

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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu (4)

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Şehit Güler için bakanlığın Twitter hesabından taziye mesajı yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 24 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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