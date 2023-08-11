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Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 3 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler, hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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