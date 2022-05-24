Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün teröristlerle çıkan çatışmada, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit, Silah, PKK, Güncel, Haberler

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