Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Irak'ın kuzeyinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesine yer verildi.

AA / Eda Özdener - Güncel

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