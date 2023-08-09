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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı (2)

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1 ASKER DAHA HAYATINI KAYBETTİMSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir hayatını kaybetti.

1 ASKER DAHA HAYATINI KAYBETTİ

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılan P. Uzm. Onb. Uğur Özdemir hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Irak Güncel Haberler

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