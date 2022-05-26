MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu - Haberler

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Mehmet Meral için yayımladığı taziye mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel