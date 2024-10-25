Msb: Pençe-Kaplan Operasyonu Bölgesinde Bir Askerimiz Şehit Oldu

(ANKARA) -MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanan ve helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sözleşmeli Er Kander Babür'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Pençe - Kaplan Operasyonu Bölgesinde, 25 Ekim 2024 tarihinde, bir Üs Bölgesinde rahatsızlanan Tnk. Söz. Er Kander Babür'ün, Üs Bölgesi revirinde ilk müdahalesi yapılmış, ileri tetkik ve tedavi maksadıyla helikopterle Şht. Tümg. Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."