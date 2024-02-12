Üye Girişi
Haberler

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Araç Kazasında Şehit Olan Asker Açıklandı

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, şehit asker için başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında P. Söz. Onb. Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan, konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa ÖZKARDEŞ meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Savunma Acil Durum Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
title