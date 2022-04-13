MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - İsa Toprak - Güncel
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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaplan' bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kaplan' bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı / İsa Toprak - Güncel

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