MSB paylaştı; hayırseverlerin ördüğü atkı ve bereler Suriye'de çocuklara dağıtıldıİSTANBUL'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ile arkadaşlarının ördüğü atkı ve bereler, Suriye'de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı; MSB tarafından görüntüleri paylaşıldı.

MSB paylaştı; hayırseverlerin ördüğü atkı ve bereler Suriye'de çocuklara dağıtıldı

İSTANBUL'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ile arkadaşlarının ördüğü atkı ve bereler, Suriye'de ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı; MSB tarafından görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Gözlerde umut, kalplerde sevgi olmaktır gerçek kahramanlık. İstanbul'da yaşayan hayırsever Asiye Akkökler ve arkadaşlarının ördükleri atkı ve bereler Mehmetçik tarafından Suriye'deki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı" denildi.Bakanlıktan paylaşılan görüntülerde ise hayırsever Asiye Akkökler ile arkadaşlarının atkı ve bereleri elleriyle ördükleri daha sonra eve gelen askeri yetkilileri teslim ettikleri anlar yer aldı. Kolilerce atkı ve berenin Suriye'de çocuklara giydirildiği anlara da videoda yer verildi.

Görüntü dökümü:

- Kadınların örgü yapması

- Komutanların atkı ve bereleri evden teslim alması

- Çocuklara dağıtılması

- Genel ve detay

Haber: ANKARA,