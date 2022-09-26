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MSB Pakistan'daki afetzedelere tıbbi yardım malzemesi gönderdi

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MSB Pakistan'daki afetzedelere tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenler için yardım gönderdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenler için yardım gönderdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı DOST Partisi Pakistan Güncel Haberler

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