MSB Pakistan'daki afetzedelere tıbbi yardım malzemesi gönderdi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenler için yardım gönderdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu afetlerde zarar görenler için yardım gönderdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Sel felaketlerinde zarar gören dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım ulaştırmaya devam ediyoruz. Hazırlanan tıbbi yardım malzemelerini taşıyan uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Güncel