Msb: Orman Genel Müdürlüğüne Ait Yangın Söndürme Uçağının Hırvatistan'da Düşmesi Sonucu Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet Diliyoruz

Güncelleme:
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.

Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakta 1 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

