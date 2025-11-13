Msb: Orman Genel Müdürlüğüne Ait Yangın Söndürme Uçağının Hırvatistan'da Düşmesi Sonucu Şehit Olan Pilotumuza Allah'tan Rahmet Diliyoruz
Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.
Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait uçakta 1 pilotun şehit olduğu kazaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine ve Orman Teşkilatına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."
Kaynak: ANKA / Güncel