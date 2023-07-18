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MSB, MKE'nin kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Kayaş'ta bulunan MKE Kapsül Fabrikası'ndaki yangın söndürülmüştür." bilgisi verildi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

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