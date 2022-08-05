MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti

MSB: Mısır taşıyan 3 gemi Ukrayna'dan hareket etti

Şubat ayında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşının uzaması dünya genelinde bir gıda krizi riski doğurdu. Türkiye'nin yoğun çabaları sayesinde iki ülke arasında " gıda" çerçevesinde ilk anlaşma sağlanırken, geçtiğimiz günlerde 27 bin ton tahıl taşıyan ilk gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Öte yandan MSB gün içerisinde yaptığı açıklamada, İrlanda, İngiltere ve Sakarya'nın Karasu Limanı'na mısır taşıyan 3 geminin, Ukrayna limanlarından hareket ettiğini açıkladı.

 - Güncelleme:

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı'ndan hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Malta bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anbean takip ediliyor" denildi. Türkiye'ye 12 bin ton mısır getiren 'Polarnet' gemisine ilişkin ise "Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk bayraklı gemi de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya England Ukrayna Güncel Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title