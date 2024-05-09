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MSB, Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan Görüntü Paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek tatbikata ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığındaki Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'ndan görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında 17 Mayıs 2024'e kadar sürecek Milli Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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