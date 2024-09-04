MSB, Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.