MSB: Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edecektir.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."