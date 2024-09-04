MSB: Metina ve Kandil bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz."