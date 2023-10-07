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MSB: 58 terörist etkisiz hale getirildi (2)

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58'E YÜKSELDİMilli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi" denildi.

58'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meşru müdafaa kapsamında, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün gece ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 58'e yükseldi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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