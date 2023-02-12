MSB: Mehmetçik, 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı Güncel Haberler MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde Mehmetçik'in 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığını duyurdu. MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde Mehmetçik'in 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) helikopterleri ile köylerdeki depremzedelere yardım götürülmesine devam edildi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri ile çadır sevkiyatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca, Mehmetçik'in deprem bölgesinde 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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