Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB: Mehmetçik, 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı

Güncel Haberler

MSB: Mehmetçik, 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde Mehmetçik'in 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), deprem bölgesinde Mehmetçik'in 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığını duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) helikopterleri ile köylerdeki depremzedelere yardım götürülmesine devam edildi. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı köyüne, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın helikopteri ile çadır sevkiyatı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca, Mehmetçik'in deprem bölgesinde 19 binden fazla çadırın kurulmasını sağladığı bildirildi.


Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title