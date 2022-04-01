MSB: Mayın tehlikesine karşı gerekli tedbirler alınıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), " Karadeniz'de sürüklenen mayın tehlikesini bertaraf etmek maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Romanya ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri dahil olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmektedir" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, Bakanlıkta düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu. Kara, 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33 bin 976 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Kara, 2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 kişinin geçişinin engellendiğini, 328 kişinin yakalandığını belirterek, "Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde Mart ayında, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44'ü FETÖ mensubu olmak üzere 72'si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda, 62 kilogram uyuşturucu, 6 bin 210 paket sigara, 141 bin 900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve bin 192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir" dedi.

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