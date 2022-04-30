MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından komandoların nefes kesen görevlerinden görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan video klip, "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır" notuyla yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu video klipte komandoların helikopterden inerek harekata geçişleri, su altından çıkışları, nakliye uçağına binişleri, atlayışları ve operasyonlarından görüntüler yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel