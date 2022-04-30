MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MSB, komandoların nefes kesen görüntülerini paylaştı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından komandoların nefes kesen görev görüntüleri paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesaplarından komandoların nefes kesen görevlerinden görüntüler paylaşıldı. Paylaşılan video klip, "Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, asil milletimizin huzur ve güvenliği için her daim görevinin başında, her daim hazır" notuyla yayımlandı.

Öte yandan, söz konusu video klipte komandoların helikopterden inerek harekata geçişleri, su altından çıkışları, nakliye uçağına binişleri, atlayışları ve operasyonlarından görüntüler yer aldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title