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MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı (2)

MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı (2)

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İLK KAFİLENİN İNTİKALİ TAMAMLANDIKosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikali tamamlandı.

İLK KAFİLENİN İNTİKALİ TAMAMLANDI

Kosova'da görev yapacak olan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı komando taburunun ilk kafilesinin Kosova'ya intikali tamamlandı. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Barış ve huzurun korunması için Kosova'da bulunan Kahraman Mehmetçiklerimize hayırlı başarılı görevler diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Komando Piyade Kosova Güncel Haberler

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