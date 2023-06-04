MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komando taburunun intikale başladığını duyurdu.
MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komando taburunun intikale başladığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" denildi.
Görüntü dökümü:
- Uçağın hareketi
Haber: ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel