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MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı

MSB: Komando taburu, Kosova'ya intikale başladı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komando taburunun intikale başladığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komando taburunun intikale başladığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kosova'da meydana gelen olaylar sonrası bölgede görevlendirilen 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımıza (Lüleburgaz) bağlı komando taburu, Kosova'ya intikale başladı" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Komando Kosova Güncel Haberler

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