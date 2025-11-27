MSB: KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir

MSB: Son bir hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist teslim oldu.

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6'sı terör örgütü mensubu 205 kişi yakalandı, 428 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 999, engellenen kişi sayısı da 59 bin 428'e ulaşmıştır.

MSB: (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lübnan arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına ilişkin) KKTC'nin haklarının yok sayıldığı hiçbir anlaşmayı kabul etmemiz mümkün değildir.

MSB: (Ukrayna'ya Türk askerinin gönderileceği iddiasına ilişkin) Öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkesin tesis edilmesi gerekmektedir. Sonrasında ise görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir. TSK bölgemizde güvenlik ve istikrar sağlayacak her girişime katkı sağlamaya hazırdır.

MSB: (Bazı emekli askerlerin ordu evlerine girişlerinin yasaklanması) 11 Kasım'da C-130 askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan 20 kahraman silah arkadaşımızın kimlik bilgilerini, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasından önce sosyal medya hesaplarında yayınlayan sosyal medya arsızları arasında emekli askeri personelin de olduğu tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra bu kişilerin orduevlerine girişleri de yasaklanmıştır.