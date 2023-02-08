MSB KKTC'deki 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli Mersin'e geldi
Güncel Haberler
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personelinin arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin'e geldiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personelinin arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin'e geldiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımız personeli, arama- kurtarma çalışmalarına destek için Mersin'e geldi. Mehmetçikler, deprem bölgesine intikal ediyor denildi. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel