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MSB KKTC'deki 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personeli Mersin'e geldi

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personelinin arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin'e geldiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı personelinin arama- kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Mersin'e geldiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu bulunan 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığımız personeli, arama- kurtarma çalışmalarına destek için Mersin'e geldi. Mehmetçikler, deprem bölgesine intikal ediyor denildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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