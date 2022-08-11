MSB: Kıyıya vuran bottan 47 göçmen kurtarıldı MSB: Kıyıya vuran bottan 47 göçmen kurtarıldıANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bottan 47 göçmenin kurtarıldığını duyurdu. MSB: Kıyıya vuran bottan 47 göçmen kurtarıldı ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bottan 47 göçmenin kurtarıldığını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İzmir'in Uzunada Sahili'nde kıyıya vurmuş şekilde mahsur kalan bir lastik bot tespit edildi. İçerisinde çocuk ve kadınların da bulunduğu 47 göçmen Deniz Kuvvetlerimizin 'Sualtı Taarruz Timleri' tarafından kurtarıldı" denildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel İzmir DHA Güncel Haberler

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