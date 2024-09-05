Milli Savunma Bakanlığı, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde Kılıçlı Yemini İnceliyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde subayların gerçekleştirdiği kılıçlı yeminin her yönüyle incelendiğini, disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağını açıkladı.

MSB Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 40'ı son bir haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1868 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diye konuştu.

'73 BİN 787 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Zeki Aktürk, 4 Eylül'de Pençe operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'a Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. Hudut güvenliğine yönelik de bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmıştır. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 598'e yükselmiştir. Son bir haftada hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 73 bin 787'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'GERÇEKLERİN ANLATILDIĞI BELGESEL, ÇEŞİTLİ PLATFORMLARDA YAYINLANACAK'

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara ilişkin olarak konuşan Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı 'Famagusta' adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir. Öte yandan, bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı '50'nci Yıl Belgeseli' İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır. Milli davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı 'Ertesi Gün' adlı belgesel 9 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca, Roket Sanayii ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen orta menzilli tanksavar siteminin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.

KARA HARP OKULU'NDA YEMİN TÖRENİ

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, MSÜ Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde subayların gerçekleştirdiği kılıçlı yemine ilişkin, söz konusu görüntülerin özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparıldığı belirtildi. Görüntülere ilişkin, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulduğu kaydedilerek, önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan TSK'da, disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmaması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, olayın her yönüyle incelendiği, yapılacak tespitlere göre disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemlerin yapılacağı kaydedildi. Kamuoyunun, görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemesi gerektiği açıklandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Ayrıca, Kara Harp Okulu'ndaki görüntülere ilişkin, MSB, TSK ve personele yönelik küfür, iftira, tehdit ve hakarette bulunarak; kamuoyunda yıpratmaya, küçük düşürmeye, itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. TSK'nın milli, manevi ve mesleki değerlerini ayrıştırmaya çalışmanın tehlikeli olduğu vurgulandı. Harp Okulları'ndan mezun olan teğmenlerin de askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi millete ve devlete hizmet edecek subaylar olarak TSK'ya önemli katkılar sağlayacakları kaydedildi. TSK'nın milletinin emrinde, görevinin başında olduğunun altı çizildi.