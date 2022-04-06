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MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

AA - Sarp Özer - Güncel
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MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.

Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.

AA / Sarp Özer - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Mayın, Güncel, Haberler

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