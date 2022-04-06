MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi (3)

İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında tespit edilen mayının SAS timleri tarafından emniyetli olarak imha edildiği duyuruldu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel