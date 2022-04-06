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MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MSB: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Kefken açıklarında mayın tespit edildiği, bölgenin emniyete alındığı ve SAS timleri tarafından müdahale edildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli, Mayın, Güncel, Haberler

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