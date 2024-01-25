MSB: Kayseri'de eğitim için kalkan uçağımız acil iniş yaptı

Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki C-160 tipi askeri uçak, sabah saatlerinde eğitim uçuşu için havalandı. Uçuş sırasında askeri uçakta teknik arıza yaşandı. Uçak, aynı üssün toprak zeminine zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, pilot ile mürettebatın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Uçağın alçak uçuşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da "Kayseri 12'nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettabatımızın sağlık durumları iyidir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel