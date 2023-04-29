MSB, Kayseri'de Dijital Gösterim Merkezi açtı

TAMER ARDA ERŞİN

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakanı Hulusi Akar'ın AKP'den birinci sıra adayı olduğu Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'na Dijital Gösterim Merkezi açarken; Akar'ın Kayseri Kalesi'ne bakan titriyle pankartı asıldı.

MSB, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın AKP'nden Kayseri birinci sıra milletvekili adayı olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'na Dijital Gösterim Merkezi açtı. Askeri personelin görevlendirildiği merkezde, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı silahlar ile askeri araçlar tanıtılıyor. Merkezde yerli üretim silahlar, AKP'den istifa ederek Vatan Partisi'ne geçen BMC'nin eski ortağı Ethem Sancak'ın ürettiği kirpi ve birçok askeri araç yer alıyor

Merkezde askeri silahların anlatıldığı küçük çocukların silahları ellerine alarak denediği görülüyor. Merkeze yakın Kayseri Kalesi'nde ise Hulusi Akar'ın fotoğrafının yer aldığı pankart asıldı. Pankartta Akar'ın milletvekili adayı yerine "Milli Savunma Bakanı" titrinin kullanılması dikkat çekti.