Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreninde Açıklamalar ve Disiplin İncelemesi

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları tarafından Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bahse konu olayın her yönüyle incelendiği belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Salonu'nda haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Pençe operasyonu bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Piyade Binbaşı Osman Ayan'ı anarak sözlerine başlayan Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz olarak sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 40, bu yılın başından itibaren 1868 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 2 Eylül'de icra edilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir. Etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Hudut güvenliği

Birliklerimizin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 531 şahıs yakalanmış, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.598 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1370 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 73 bin 787'ye ulaşmıştır.

"Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan "Famagusta" adlı dizi Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında uluslararası güvenlik, barış ve istikrara katkıda bulunmaya devam etmektedir. Tarihi gerçekleri çarpıtarak Rum çeteler tarafından acımasızca katledilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin aziz hatıralarına büyük saygısızlık içeren ve dijital bir platformda yayınlanacağı duyurulan kara propaganda amaçlı "Famagusta" adlı dizi ve benzeri provokatif girişimlerin Rum tarafı dahil kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Her iki tarafa barış ve huzur getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nı karalayan, çözümsüzlüğe hizmet eden bu tarz beyhude çabalar; Ada'da sağlanan güvenlik ortamına zarar vermektedir.

Öte yandan, Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreçte uydurma senaryoların değil, yaşanan gerçeklerin anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli" İngilizce alt yazılı olarak çeşitli platformlarda yayınlanacaktır. Milli Davamız Kıbrıs konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıslı kardeşlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Yunan ordusunun halkımıza yaptığı zulüm ve yaşattığı acıların objektif ve tarihsel dokümanlara dayanarak anlatıldığı "Ertesi Gün" adlı belgesel 09 Eylül'de TRT Belgesel'de yayınlanacaktır.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları

İsrail, Gazze'den sonra Batı Şeria'ya yönelik başlattığı saldırılar ve Filistin halkına yönelik katliamlarla uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam etmektedir. İsrailli yetkililerin gerginliği artırıcı söylemleri ve kutsal mekanları da kullanmaları son derece tehlikelidir. Uluslararası toplumu ve kendi kamuoyundan yükselen sesleri duymazlıktan gelen; hukuku, insanlık vicdanını ve tüm değerleri kenara iten İsrail karşısında zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır. Saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve yayılmasının önlenmesi için acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. Bölgemizde barış ve istikrarın önündeki sorunun kapsamlı çözümü ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkündür.

Eğitim ve tatbikat faaliyetleri

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda, 2-6 Eylül tarihleri arasında Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen DYNAMIC GUARD-II/2024 tatbikatına NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görevli TCG YILDIRIM gemimiz tarafından katılım sağlanmaktadır. 2-13 Eylül tarihleri arasında İtalya'da DYNAMIC MOVE-II tatbikatı icra edilmektedir. 10-19 Eylül tarihleri arasında Almanya'da STEADFAST FOXTROT-24 tatbikatına katılım sağlanacaktır. Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından 16 Ağustos-3 Eylül, Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC fırkateyni tarafından 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Mersin'e, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemisi tarafından 30 Ağustos-2 Eylül, ABD Donanmasına ait USS WASP amfibi gemisi tarafından 1-5 Eylül tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

04 Eylül'de Doğu Akdeniz'de; TCG GELİBOLU, TCG BAFRA ve TCG DOĞANAY gemilerimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait LANGUEDOC gemisi tarafından geçiş ve 2 adet F-16 uçağımızın katılımıyla hava savunma eğitimleri icra edilmiştir. NATO'nun en donanımlı denizaltıdan personel kurtarma gemisi olan TCG ALEMDAR gemimiz, 08-20 Eylül tarihleri arasında Arendal/Norveç'te gerçekleştirilecek DYNAMIC MONARCH-2024 tatbikatı kapsamında 02-04 Eylül tarihleri arasında Plymouth/İngiltere'ye liman ziyareti gerçekleştirmiştir. Deniz Harp Okulu İleri Deniz Eğitimleri kapsamında, 4-6 Eylül tarihleri arasında Foça/İzmir'e liman ziyaretinde bulunan TCG İSKENDERUN tarafından 9-12 Eylül tarihleri arasında Gazimağusa/KKTC'ye, 15-17 Eylül tarihleri arasında ise Aksaz'a liman ziyaretleri yapılacaktır. NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri bünyesinde yürütülmekte olan Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekatı eğitimlerine bugün (5 Eylül) 4 adet F-16 ve tanker uçağımız ile, 3-5 Eylül tarihleri arasında Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'na 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanmaktadır. 06-07 Eylül'de Zeltweg/Avusturya'da düzenlenecek 'Airpower 2024' faaliyetine de 2 adet F-16 uçağımızın katılması planlanmaktadır.

Savunma sanayi

Yerli ve milli savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Temin Öğrenci ve personel temini

Personel ve askeri öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Eylül'de başlayan Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvurular 3 Ekim'e kadar devam edecektir. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sınır ötesinden başlayarak hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, tüm terör örgütleriyle etkin ve kararlı bir şekilde mücadeleye, mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasına, uluslararası güvenlik, barış ve istikrarın desteklenmesine, geniş ölçekli tatbikatların icrasından yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesine kadar üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye devam edecektir."

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreni

MSB kaynakları, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde yaşanan olaya ilişkin her yönlü inceleme başlatıldığını, disiplin mevzuatı dışında bir eylem tespiti yapılması durumunda gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve personelinin itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

MSB kaynakları, konuya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle, Zafer Bayramı'mızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü büyük bir coşkuyla kutladığımız 30-31 Ağustos tarihlerinde, Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerini de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle icra ettik. Köklü bir tarihe sahip olan ordumuzun gözbebeği Harp Okullarımızın mezuniyet sevincinin yanı sıra ülkemiz ve dünya tarihinde ilk defa 3 kız öğrencimizin Harp Okullarımızdan birincilikle mezun olmasının da gururunu yaşadık.

Bununla birlikte Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna bazı görüntüler yansımıştır. Söz konusu görüntüler, özellikle sosyal medya üzerinden farklı yorum ve değerlendirmelerle bağlamından koparılıp bambaşka mecralara, boyutlara çekilmeye çalışılmakta, gerçeklikten kopuk kısır tartışmalar oluşturulmaktadır. Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; disipline aykırı hiçbir eylem, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır. Bahse konu olay da her yönüyle incelenmektedir. İnceleme sonucunda yapılacak tespitlere göre; disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan personel hakkında gereken işlemler yapılacaktır. Dolayısıyla kamuoyu bu konuda müsterih olmalı ve kendi ajandalarına göre bu görüntüler üzerinden manipülasyon üretenlere itibar etmemelidir.

Şanlı ordumuzun, terörle mücadeleden uluslararası misyonlara kadar birbirinden zorlu görevleri üstün bir gayretle yerine getirdiği bu dönemde; ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya, milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşım, yorum ve değerlendirmelerin kimseye bir yararının olmayacağı açıktır. Nitekim, bu olayı fırsat bilerek sosyal medya platformlarında Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve personelimize yönelik küfür/iftira/tehdit ve hakarette bulunarak kamuoyunda Bakanlığımızı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve personelimizi yıpratmaya/küçük düşürmeye /itibarsızlaştırmaya çalıştıkları tespit edilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milli, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir.

Kahraman ordumuz için subay yetiştiren Harp Okullarımızdan mezun olan teğmenlerimiz de; askerlik mesleğinin özü olan disiplin ile milli, manevi ve mesleki değerlerimizden asla taviz vermeden, en zor koşullarda dahi milletimize ve devletimize hizmet edecek subaylar olarak Silahlı Kuvvetlerimize önemli katkılar sağlayacaklardır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Anayasa'ya ve kanunlara bağlı olarak, milli, manevi ve mesleki değerlerimiz çerçevesinde, Atatürk ilke ve inkılapları ile aklın ve bilimin rehberliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile amir ve komutanların emirleri doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır."