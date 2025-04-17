Msb Kaynakları: Yunanistan'ın Deniz Yetki Alanlarıyla İlgili Planlamaları Uluslararası Hukuka Aykırı

Haber: Melis YILDIRIM

(ISPARTA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan Deniz Mekansal Planlaması'na ilişkin, "Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı. Kaynaklar, Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine ilişkin, "Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'nin yapılacağı Isparta'da bulunan 40'ıncı Komando Eğitim Tugay Komutanlığı'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 7 Temmuz 2022'de Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in aziz naaşına 25 Mart'ta ulaşılmış, şehidimiz 15 Nisan'da Erzurum'da defnedilmiştir. Aziz şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" diye konuştu.

"Tel Rıfat'ta 66, Münbiç'te 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edildi"

Suriye'deki harekat bölgelerinde kalıcı barış, huzur ve istikrar ortamının tesisi ile Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildiren Aktürk, "8 Ocak 2025'te başlayan 'tünel imha' faaliyetleri kapsamında; bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 66, Münbiç bölgesinde ise 55 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir. Bölgedeki mayın/el yapımı patlayıcı ile tünel tespit ve imha çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir" dedi.

"Son bir haftada sınırlarda 93 şahıs yakalandı"

Aktürk, sınır güvenliğine ilişkin ise, "Son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 93 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı bin 465 olmuştur. Son bir haftada engellenen 2 bin 351 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 23 bin 709'a ulaşmıştır" bilgilerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in temaslarına ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"11-13 Nisan tarihleri arasında Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Sayın Bakanımız Forum kapsamında; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmiş, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova Savunma Bakanları; Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı, IKBY Başkanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüşmeler gerçekleştirmiş, yine bu kapsamda 13 Nisan'da Dışişleri Bakanımız, MİT Başkanımız ile birlikte Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Beşinci Toplantısı'na katılmıştır.

14 Nisan'da Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ve Bakan Yardımcılarımız ile birlikte yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştiren Sayın Bakanımız, 15 Nisan'da Sayın Genelkurmay Başkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Almanya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etmiş, ardından Ankara'da düzenlenen Pakistan Ulusal Günü resepsiyonuna katılmıştır.

16 Nisan'da İzmir'deki Hava Teknik Okullar Komutanlığında düzenlenen 'Hava ve Füze Savunma Simülatör Merkezi Açılış Töreni'ne katılan sayın Bakanımız ardından Yalova'daki Hava Meydan Komutanlığı ile Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üssünde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.

Sayın Bakanımız bugün de Isparta'da gerçekleştirilen 'Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet ve Bröve Takma Töreni'ne iştirak etmektedir."

"Uluslararası toplum İsrail'e baskıyı artırmalı"

Tuğamiral Aktürk, İsrail'in Filistin'de giderek artan saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bölgedeki insani trajediyi daha da artırdığını belirtti. Aktürk, "Uluslararası toplumun, bugüne kadar işe yaramayan tutumunu değiştirmesi ve temel insani değerlere saygı duyması için İsrail'e baskıyı artırması gerekmektedir. Bölgemizde istikrarın sağlanması için kalıcı ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması her zamankinden daha elzemdir" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ilişkin Aktürk, şu bilgileri paylaştı:

"Deniz Kuvvetlerimiz tarafından 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkımızın ziyaretine açılacak, SOLOTÜRK tarafından 23 Nisan'da Çanakkale'de; Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından 19 Nisan'da Hatay'da, 20 Nisan'da Mersin'de ve 23 Nisan'da Antalya'da gösteri uçuşları, 23 Nisan'da Kayseri ve Aksaray'da uçak geçişleri, Bakanlığımız kadro ve kuruluşunda bulunan bandolar tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105'inci yılına atfen yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ilköğretim okullarında 105 konser icra edilecektir.

Yine '23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Etkinlikleri' kapsamında 21-25 Nisan tarihleri arasında Kosova'da Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından konserler düzenlenecektir.

Ayrıca, 24 Nisan'da Çanakkale Savaşı'nın yıl dönümünde Gelibolu'da şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği farklı il ve yaş gruplarından 400 gencimizin katılımıyla ülkemizin milli gururu ve en büyük gemisi olan TCG Anadolu'nun inşa edildiği Tuzla'dan başlayacak ve destansı mücadele verdiğimiz Gelibolu'da sonlanacak 'Mavi Vatanda Çanakkale Yolculuğu' faaliyetinin icra edilmesi planlanmaktadır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Gazi Meclisimizin açılışının 105'inci yıl dönümünü şimdiden kutluyor, geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

"TSK olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır"

Bakanlık kaynakları, Yunanistan tarafından duyurulan Deniz Mekansal Planlaması ile ilgili sorular üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yunanistan tarafından son dönemde kamuoyuna duyurulan 'Deniz Mekansal Planlaması' çerçevesinde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ne yönelik bazı hukuki dayanağı bulunmayan ve uluslararası hukuka aykırı girişimler tarafımızca dikkatle izlenmektedir. TSK olarak, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunması yönündeki kararlılığımız tamdır. Yunanistan'ın deniz yetki alanlarıyla ilgili olarak tek taraflı olarak gerçekleştirdiği bu tür planlamalar, uluslararası hukuka aykırıdır.

Türkiye, bölgede adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunmaktadır. Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

TSK, Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, Türkiye'nin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu çerçevede, bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmekte, ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler ivedilikle alınmaktadır."

MSB kaynakları, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'nın "Türkiye'ye 5 dakika içinde müdahale etmeye hazırız" şeklindeki sözlerinin sorulması üzerine, "Gerçekliğine kendilerinin dahi inanmadığı, kendilerini gülünç duruma düşüren açıklamalara cevap vermemizi beklemeyin" ifadelerini kullandı.

"Mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek amacıyla kurulmaktadır"

Türkiye ile İsrail arasındaki "Çatışmasızlık Mekanizması" görüşmelerine yönelik kaynaklar şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye'de istenmeyen olayların yaşanmaması için bir çatışmasızlık mekanizması kurulması konusunda Azerbaycan'da ilk teknik görüşme yapılmıştır. Türkiye ve İsrail arasındaki 'çatışmasızlık mekanizması', bir 'normalleşme' değil, Suriye'deki askeri faaliyetlerin güvenli ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve istenmeyen olayları önlemek için iki ülke arasında doğrudan bir çatışmayı engellemeyi amaçlayan bir iletişim ve koordinasyon yapısıdır.

Bu mekanizma gerilimin tırmanmasının önüne geçmek, yanlış anlaşılmaları önlemek, bölgede istikrarı korumak ve sahada icra edilen faaliyetler konusunda iki ülkenin birbirini bilgilendirmesi suretiyle bir çatışma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla kurulmaktadır."

"Karadeniz güvenliğine ilişkin Ankara'daki toplantıya t oplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katıldı"

Karadeniz güvenliğine ilişkin Ankara'da yapılan toplantıyla ilgili MSB kaynakları, şu bilgileri paylaştı:

"Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında devam eden savaşın ateşkesle sonuçlanması halinde, Gönüllü Ülkeler tarafından barış ortamının muhafazasını sağlamak maksadıyla bir dizi faaliyet icra edilmektedir.

Türkiye, barışın tesisi için gayretlerini Gönüllüler Koalisyonu'nda da sürdürmekte olup, Karadeniz'deki barış ortamının muhafazası amacıyla askeri planlamaların deniz boyutuna liderlik etmektedir. Bu kapsamda, 15-16 Nisan tarihlerinde Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde Ankara'da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıya ülkemiz dahil toplam 21 ülkeden 39 yabancı temsilci katılmıştır.

Anılan toplantıda, Karadeniz'in güvenliğinin sağlanması için ülke temsilcileriyle; Türkiye'nin deniz boyutundaki planlama faaliyetlerine liderlik etmeye devam etmesi ile Montrö Sözleşmesi'nin barış anlaşması imzalanmadığı sürece mevcut haliyle uygulanması ve planlamada bu hususun esas alınması konularında mutabık kalınmıştır."

"PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu ifade edildi"

Bakanlık kaynakları, Türkiye ile Irak arasındaki Beşinci Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Irak ile güvenlik ve terörle mücadeleye odaklı temaslarımızın kurumsallaşmasına katkı sağlayan bir platform olarak gördüğümüz Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Antalya Diplomasi Forumu'nda icra edilmiştir. Söz konusu toplantı oldukça olumlu bir havada geçmiş ve iki dost ve kardeş ülke arasındaki stratejik konular enine boyuna masaya yatırılmıştır. Toplantıda askeri, sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayii alanlarında eşgüdüm ve işbirliğini arttırılması konularında mutabık kalınmış, PKK'nın her iki ülke için de tehdit oluşturduğu, bir an öne fesih ve silah bırakma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ifade edilmiştir."